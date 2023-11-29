Росіяни засекретили карти мінних полів, окупанти підриваються на своїх мінах, - Генштаб

"У районі тимчасово окупованих Кринок Херсонської області один з підрозділів 810 морської піхоти російських окупаційних військ відмовився виконувати наказ і йти на штурм позицій ЗСУ. Мотивували свою відмову російські терористи відсутністю координації з артилерією, поганими погодними умовами і відсутністю розвідувальних даних", - заявив речник.

За словами Ковальова, штурмові дії також ускладнюють мінні загородження, зроблені загарбниками.

"Карти цих мінних полів засекречені, а інформацію штурмовим підрозділам окупантів передається тільки за квадратами і без чітких координат", - додав він.

Так, за місяця 810 бригада морської піхоти РФ втратила близько 50 солдатів через підрив на власних мінах.

Удар по 810 бригаді росіян

Нагадаємо, 19 листопада наші військові "накрили" росіян в День ракетно-артилерійських військ. Це сталося під час нагородження на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Українці назвали цей удар помстою терористам за атаку по наших воїнах на Запорізькому напрямку. Мова йде про 128-у окрему гірсько-штурмову бригаду.

У ЗСУ підтвердили удар по скупченню окупантів 810 бригади морської піхоти у Херсонській області. Точної втрати ворога не розкриваються.