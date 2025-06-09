Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де загроза ударів

Російські війська ввечері 9 червня запустили ударні дрони "Шахед" в напрямку України. В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
Перші безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 20:00. Вони рухалися через Сумську область, а потім курсом на Запоріжжя.
Пізніше дрони змінили курс на Дніпропетровську область. Декілька груп "Шахедів" рухалися на Кривий Ріг.
Наразі Повітряні сили повідомляють про такий рух ворожих дронів:
Як повідомили військові, групи безпілотників прямують курсом на Харків.
Також є загроза ударів для Кременчука, Миргорода та Полтави.
У Чернігівській області БПЛА рухаються у напрямку Мени та Ічні.
Нові групи ударних дронів прямують через Херсонську область курсом на Миколаївську.
Також із Кіровоградської області БПЛА перелітає у Черкаську.
У Харківській області БПЛА курсом на Балаклію, Люботин та Куп'янськ.
Через Чернігівську область декілька груп ударних БпЛА у напрямку Київщини.
У Сумській області "Шахеди" рухаються повз Конотоп та Кролее Ромни.
Нагадаємо, в ніч на 9 червня російські окупанти атакували Україну ракетами та безпілотниками. Загалом у небі над Україною зафіксували 499 повітряних цілей.
Зазначається, що сьогодні був "антирекорд" по дронах - Росія запустила 479 одиниць.
Також ворог використав для атаки чотири гіперзвукові ракети "Кинджал".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.