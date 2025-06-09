Россияне запустили по Украине "Шахеды": где угроза ударов

Обстрел Украины 9 июня

Напомним, в ночь на 9 июня российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Всего в небе над Украиной зафиксировали 499 воздушных целей.

Отмечается, что сегодня был "антирекорд" по дронам - Россия запустила 479 единиц.

Также враг использовал для атаки четыре гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

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