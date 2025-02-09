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Росіяни запустили по Україні "Шахеди": де існує загроза застосування дронів

Фото: ворог не полишає спроб в атаках дронами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 9 лютого, російські загарбники вкотре запустили по Україні дрони. Загроза застосування ударних безпілотників існує в низці областей країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Військові інформували, що станом на 21:23, загроза застосування ударних дронів існувала для Харківської, Черкаської та Донецької областей. Фіксація безпілотників була до цього і в інших регіонах, проте за оновленими даними, рух ворожих дронів наступний:

  • "Шахеди"на півночі та центрі Сумської області - курс південно-західний;
  • "Шахеди" у Полтавській області курсом до Черкаської;
  • "Шахеди"на у Чернігівській області у південно-західному напрямку;
  • "Шахеди" в Харківській області курсом на захід;
  • дрони в Чернігівській області летять південно-західним курсом до Київської області;
  • безпілотники в районі Харкова та на півдні - курсом на захід.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:54 сигнал повітряної тривоги продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, що в ніч на 9 лютого ворог випустив по Україні 151 безпілотник, у зв'язку з чим сили ППО працювали в 14 областях країни.

За підсумком протиповітряній обороні вдалося знищити 70 ворожих дронів, а ще 74 - були локально втрачені.

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