Россияне запустили по Украине "Шахеды": где существует угроза применения дронов

Вечером, 9 февраля, российские захватчики в очередной раз запустили по Украине дроны. Угроза применения ударных беспилотников существует в ряде областей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Военные информировали, что по состоянию на 21:23, угроза применения ударных дронов существовала для Харьковской, Черкасской и Донецкой областей. Фиксация беспилотников была до этого и в других регионах, однако по обновленным данным, движение вражеских дронов следующее:
По состоянию на 21:54 сигнал воздушной тревоги продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что в ночь на 9 февраля враг выпустил по Украине 151 беспилотник, в связи с чем силы ПВО работали в 14 областях страны.
По итогу противовоздушной обороне удалось уничтожить 70 вражеских дронов, а еще 74 - были локально потеряны.
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