Росіяни запустили по Україні ракету та понад 80 дронів. Скільки збила ППО

Атака РФ на Київ

У ніч на 16 листопада російські війська знову влаштували комбінований удар по Україні, використавши ракети та дрони.

Зокрема, у Києві та області лунали вибухи. У столиці та столичному регіоні працювали сили ППО. Водночас уламки дронів, що впали, пошкодили житлову будівлю в Оболонському районі.

Пізніше стало відомо, що в повітряному просторі навколо Києва було збито до десяти ударних безпілотників, які російські окупанти запустили для атаки на столицю. На щастя, в результаті обстрілу постраждалих немає.

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