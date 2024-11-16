Россияне запустили по Украине ракету и больше 80 дронов. Сколько сбила ПВО

Атака РФ на Киев

В ночь на 16 ноября российские войска снова устроили комбинированный удар по Украине, использовав ракеты и дроны.

В частности, в Киеве и области гремели взрывы. В столице и в столичном регионе работали силы ПВО. В тоже время обломки упавших дронов повредили жилое здание в Оболонском районе.

Позже стало извесно, что в воздушном пространстве вокруг Киева было сбито до десяти ударных беспилотников, которые российские оккупанты запустили для атаки на столицу. К счастью, в результате обстрела пострадавших нет.

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