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Россияне запустили по Украине ракету и больше 80 дронов. Сколько сбила ПВО

Фото: ПВО сбила 53 из 83 дронов во время атаки РФ 16 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 16 ноября, российские войска запустили по Украине 83 дрона и ракету С-300. ПВО сбила 53 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 16 ноября противник нанес удар по Харьковской области зенитной управляемой ракетой С-300, атаковал 83 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск", - говорится в сообщении.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 53 вражеских дронов в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

В результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских БПЛА локационно потеряно в разных регионах Украины.

Атака РФ на Киев

В ночь на 16 ноября российские войска снова устроили комбинированный удар по Украине, использовав ракеты и дроны.

В частности, в Киеве и области гремели взрывы. В столице и в столичном регионе работали силы ПВО. В тоже время обломки упавших дронов повредили жилое здание в Оболонском районе.

Позже стало извесно, что в воздушном пространстве вокруг Киева было сбито до десяти ударных беспилотников, которые российские оккупанты запустили для атаки на столицу. К счастью, в результате обстрела пострадавших нет.

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