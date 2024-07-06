Росіяни запустили по Україні майже 30 дронів. Скільки збила ППО

Обстріл РФ по Україні

Після 00:00 в Україні було оголошено повітряну тривогу. У Сумах лунали вибухи. А у Повітряних силах попереджали про загрозу обстрілу дронами-камікадзе.

Вже вранці стало відомо, що в ніч проти 6 липня через атаку росіян було знеструмлено населені пункти Сумської області в кількох районах.

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