Росіяни запустили по Україні майже 30 дронів. Скільки збила ППО

Російські війська в ніч проти 6 липня запустили по Україні 27 дронів-камікадзе. ППО не збила лише три з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
"У ніч на 6 липня ворог завдав удару 27 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Криму та Курської області", - розповів він.
До відбиття повітряного нападу, як розповів генерал, залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.
"Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 "шахеди", - додав Олещук.
Їх збивали у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.
Після 00:00 в Україні було оголошено повітряну тривогу. У Сумах лунали вибухи. А у Повітряних силах попереджали про загрозу обстрілу дронами-камікадзе.
Вже вранці стало відомо, що в ніч проти 6 липня через атаку росіян було знеструмлено населені пункти Сумської області в кількох районах.
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