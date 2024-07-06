Россияне запустили по Украине почти 30 дронов. Сколько сбила ПВО

Обстрел РФ по Украине

После 00:00 в Украине была объявлена воздушная тревога. В Сумах гремели взрывы. А в Воздушных силах предупреждали об угрозе обстрела дронами-камикадзе.

Уже утром стало известно, что в ночь на 6 июля из-за атаки россиян были обесточены населенные пункты Сумской области в нескольких районах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.