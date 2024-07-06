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Россияне запустили по Украине почти 30 дронов. Сколько сбила ПВО

Фото: ПВО во время обстрела по Украине 6 июля сбила 24 из 27 дронов РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 6 июля запустили по Украине 27 дронов-камикадзе. ПВО не сбила только три из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"В ночь на 6 июля враг нанес удар 27 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Крыма и Курской области", - рассказал он.

К отражению воздушного нападения, как рассказал генерал, привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, ПВО Сухопутных войск, подразделения радиоэлектронной борьбы.

"Этой ночью защитникам неба удалось поразить 24 "шахеда", - добавил Олещук.

Их сбивали в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях.

 

Обстрел РФ по Украине

После 00:00 в Украине была объявлена воздушная тревога. В Сумах гремели взрывы. А в Воздушных силах предупреждали об угрозе обстрела дронами-камикадзе.

Уже утром стало известно, что в ночь на 6 июля из-за атаки россиян были обесточены населенные пункты Сумской области в нескольких районах.

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