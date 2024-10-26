Россияне запустили по Украине около 100 дронов и ракет. Сколько сбила ПВО

Российские войска в ночь на 26 октября запустили по Украине почти 100 дронов и ракет. ПВО сбила 44 дрона-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Один БПЛА вышел из воздушного пространства в направлении Беларуси. 44 российских беспилотника локационно потеряны, еще один БПЛА - в воздушном пространстве Украины.

Что касается ударных БПЛА, то в результате противовоздушного боя по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 44 вражеских БПЛА в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Курской областях.

"В ночь на 26 октября противник атакует Украину ракетами разных типов, ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа", - говорится в сообщении.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска в ночь на 26 октября снова атаковали Украину. Начиная с вечера, 25 октября, оккупанты атаковали Днепр, где четверо людей погибли и 20 пострадали. Кроме того, в Днепре в результате атаки повреждена больница имени Мечникова.

Также дрон атаковал и Киев, где из-за атаки пострадали шесть людей, еще одна девушка погибла. В Киевской области, где ПВО отбивала атаку на столицу, пострадал ребенок, есть жертва.

Также в Хмельницком исчезло энергоснабжение в результате атаки 26 октября. Также частично обесточены несколько населенных пунктов Хмельницкого района.

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