Росіяни запустили по Україні дрони: де загроза ударів

Згідно з дописів військових, вони фіксували дрони РФ ледь не півдня. Ближче до вечора ситуація стала спокійнішою, але після 19:00 над Україною знову були ворожі безпілотники.

Зокрема, дрони фіксувалися вже у Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.

За останніми даними, у проміжку з 21:09 до 21:16 БпЛА були зафіксованя:

у Миколаївській області, рухалися північно-західним курсом у бік Одещини;

над Черніговом;

у Полтавській області у напрямку Миргорода та Ромодана з півночі.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:30 карта повітряних тривог має такий вигляд.