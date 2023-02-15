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Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: що відомо

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Середа 15 лютого 2023 21:36
Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: що відомо Ілюстративне фото: росіяни намагаються атакувати Україну за допомогою дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 15 лютого, увечері російські окупанти знову намагаються атакувати Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

Оновлено 21:40

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук підтвердив, що у повітряному просторі регіону зафіксували ворожі безпілотники.

"Увага! У Дніпропетровській області повітряна тривога. У напрямку області рухаються "Шахеди", - зазначив Лисак.

Росіяни запустили &quot;Шахеди&quot; по Україні: що відомо Фото: мапа повітряних тривог (скриншот)

Він також закликав мешканців регіону пройти в укриття.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні над Києвом та областю було зафіксовано повітряні цілі.

Згодом стало відомо, що це були повітряні кулі окупантів, по ним відпрацювали системи ППО.

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