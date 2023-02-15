Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: що відомо

Сьогодні, 15 лютого, увечері російські окупанти знову намагаються атакувати Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram .

Він також закликав мешканців регіону пройти в укриття.

"Увага! У Дніпропетровській області повітряна тривога. У напрямку області рухаються "Шахеди", - зазначив Лисак.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук підтвердив, що у повітряному просторі регіону зафіксували ворожі безпілотники.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні над Києвом та областю було зафіксовано повітряні цілі.

Згодом стало відомо, що це були повітряні кулі окупантів, по ним відпрацювали системи ППО.

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