Россияне запустили "Шахеды" по Украине: что известно

Сегодня, 15 февраля, вечером российские оккупанты снова пытаются атаковать Украину при помощи иранских дронов-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram .

Он также призвал жителей региона пройти в укрытие.

"Внимание! В Днепропетровской области воздушная тревога. В направлении области движутся"Шахеды", - отметил Лысак.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил, что в воздушном пространстве региона зафиксировали вражеские беспилотники.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня над Киевом и областью были зафиксированы воздушные цели.

Позже стало известно, что это были воздушные шары оккупантов, по ним отработали системы ПВО.

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