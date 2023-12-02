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Росіяни запустили "Шахеди" територією України: які області під загрозою

Субота 02 грудня 2023 23:32
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Росіяни запустили "Шахеди" територією України: які області під загрозою Ілюстративне фото: росіяни запустили "Шахеди" територією України (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни запустили "Шахеди" територією України. У деяких областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України .

За повідомленнями каналу, російські війська запустили дрони з Херсона у напрямку Миколаївської області.

"Увага! Рух БпЛА типу "Shahed" із Херсонської області у напрямку Миколаївської області", - повідомили на каналі.

Також відомо, що у Миколаївській області групи дронів рухаються у західному напрямку.

"Кілька груп ворожих ударних БПЛА на Миколаївщині рухаються у західному напрямку", - повідомили українські військові.

Пізніше Повітряні Сили помітили рух "Шахеда" у напрямку до Кіровоградської області.

"Рух ударних БПЛА з Миколаєва у напрямку Кіровоградської області", - повідомлено на каналі.

Наразі повітряна тривога оголошена у Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. Під загрозою артилерійського обстрілу Марганецька та Нікопольська тергромани.

Росіяни запустили &quot;Шахеди&quot; територією України: які області під загрозою

Атака російських дронів по території України

Росіяни атакували Україну дронами вночі 2 грудня . Сили ППО повідомили про знищення 10 "Шахедів" та однієї ракети.

Також ми писали, що в ніч проти 1 грудня, українські війська відбивали дрони на Херсонщині. Повітряні Сили показали роботу ППО з "Шахед". Росіяни випустили територією України 25 "Шахедів".

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Херсонська область Миколаївська область Кропивницька область
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