Росіяни запустили "Шахеди" територією України: які області під загрозою
Росіяни запустили "Шахеди" територією України. У деяких областях оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України .
За повідомленнями каналу, російські війська запустили дрони з Херсона у напрямку Миколаївської області.
"Увага! Рух БпЛА типу "Shahed" із Херсонської області у напрямку Миколаївської області", - повідомили на каналі.
Також відомо, що у Миколаївській області групи дронів рухаються у західному напрямку.
"Кілька груп ворожих ударних БПЛА на Миколаївщині рухаються у західному напрямку", - повідомили українські військові.
Пізніше Повітряні Сили помітили рух "Шахеда" у напрямку до Кіровоградської області.
"Рух ударних БПЛА з Миколаєва у напрямку Кіровоградської області", - повідомлено на каналі.
Наразі повітряна тривога оголошена у Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. Під загрозою артилерійського обстрілу Марганецька та Нікопольська тергромани.
Атака російських дронів по території України
Росіяни атакували Україну дронами вночі 2 грудня . Сили ППО повідомили про знищення 10 "Шахедів" та однієї ракети.
Також ми писали, що в ніч проти 1 грудня, українські війська відбивали дрони на Херсонщині. Повітряні Сили показали роботу ППО з "Шахед". Росіяни випустили територією України 25 "Шахедів".
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