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У Повітряних силах показали нічну роботу ППО по "Шахедах" у Херсонській області

Херсонська область , П'ятниця 01 грудня 2023 10:20
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У Повітряних силах показали нічну роботу ППО по "Шахедах" у Херсонській області Фото: у Повітряних силах показали нічну роботу ППО по "Шахедах" у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed та керованою ракетою. У Повітряних силах показали кадри роботи нашої ППО по ворожих цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

"Вкотре дякую усім захисникам неба за знищені цієї ночі "Шахеди"! Особливо хочу відзначити воїнів 208-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь", - написав Олещук під відео.

На кадрах - вражаюча бойова робота херсонських зенітників.

Атака РФ по Україні 1 грудня

Російські війська вночі 1 грудня атакували територію України дронами-камікадзе та однією керованою ракетою.

Всього ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БПЛА Shahed-136/131.
Основний напрямок удару - південь та схід країни.

Пуски дронів здійснювалися з двох напрямків: мис Чауда - окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ - РФ. Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонської області

В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БПЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Зокрема, у Миколаївській області ППО знищила 8 "Шахедів".

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