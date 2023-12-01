Фото: у Повітряних силах показали нічну роботу ППО по "Шахедах" у Херсонській області (Getty Images)

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed та керованою ракетою. У Повітряних силах показали кадри роботи нашої ППО по ворожих цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

"Вкотре дякую усім захисникам неба за знищені цієї ночі "Шахеди"! Особливо хочу відзначити воїнів 208-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь", - написав Олещук під відео. На кадрах - вражаюча бойова робота херсонських зенітників. Атака РФ по Україні 1 грудня Російські війська вночі 1 грудня атакували територію України дронами-камікадзе та однією керованою ракетою. Всього ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БПЛА Shahed-136/131.

Основний напрямок удару - південь та схід країни. Пуски дронів здійснювалися з двох напрямків: мис Чауда - окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ - РФ. Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонської області В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БПЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59. Зокрема, у Миколаївській області ППО знищила 8 "Шахедів".