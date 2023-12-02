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Россияне запустили "Шахеды" по территории Украины: какие области под угрозой

Суббота 02 декабря 2023 23:32
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Россияне запустили "Шахеды" по территории Украины: какие области под угрозой Иллюстративное фото: россияне запустили "Шахеды" по территории Украины (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Россияне запустили "Шахеды" по территории Украины. В некоторых областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины .

По сообщениям канала, российские войска запустили дроны из Херсона в направлении Николаевской области.

"Внимание! Движение БпЛА типа "Shahed" из Херсонской области в направлении Николаевской области", - сообщили на канале.

Также известно, что в Николаевской области группы дронов двигаются в западном направлении.

"Несколько групп вражеских ударных БПЛА в Николаевской области двигаются в западном направлении", - сообщили украинские военные.

Позже Воздушные Силы заметили движение "Шахеда" в направлении Кировоградской области.

"Движение ударных БпЛА из Николаева в направлении Кировоградской области", - сообщено на канале.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. Под угрозой артиллерийского обстрела Марганецкая и Никопольская теробщины.

Россияне запустили &quot;Шахеды&quot; по территории Украины: какие области под угрозой

Атака российских дронов по территории Украины

Россияне атаковали Украину дронами ночью 2 декабря. Силы ПВО сообщили об уничтожении 10 "Шахедов" и одной ракеты.

Также мы писали, что в ночь на 1 декабря, украинские войска отбивали дроны в Херсонской области. Воздушные Силы показали работу ПВО по "Шахедам". Россияне выпустили по территории Украины 25 "Шахедов".

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Херсонская область Николаевская область Кропивницкая область
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