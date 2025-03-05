Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де ризик ударів

Повітряні атаки Росії

Ввечері 5 березня близько 22:00 російські терористи вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

У мережі оприлюднили моторошні фото наслідків ворожої атаки.

За даними CNN, боєкомплекти для американських систем Patriot, що здатні збивати балістичні ракети, можуть вичерпатися вже за кілька тижнів. Причиною стало призупинення військової допомоги США для України.

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