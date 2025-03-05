Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Вечером в среду, 5 марта, российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые вражеские беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны около 20:00 и двигались в направлении Харькова.
В 21:32 военные сообщили о группе вражеских БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области.
В 21:41 группа ударных дронов двигалась в Сумской области в южном направлении.
В 22:39 сообщалось о движении группы ударных беспилотников в Полтавской области в южном и восточном направлениях.
Кроме того, в 23:00 военные сообщили о движении групп ударных БпЛА в Днепропетровской области в южном направлении.
По состоянию на 23:30 вражеские дроны двигались:
По состоянию на 22:38 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Вечером 5 марта около 22:00 российские террористы ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненные.
В сети обнародовали жуткие фото последствий вражеской атаки.
По данным CNN, боекомплекты для американских систем Patriot, способных сбивать баллистические ракеты, могут закончиться уже через несколько недель. Причиной стала приостановка военной помощи США для Украины.
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