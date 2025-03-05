Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где риск ударов

Первые вражеские беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны около 20:00 и двигались в направлении Харькова.

В 21:32 военные сообщили о группе вражеских БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области.

В 21:41 группа ударных дронов двигалась в Сумской области в южном направлении.

В 22:39 сообщалось о движении группы ударных беспилотников в Полтавской области в южном и восточном направлениях.

Кроме того, в 23:00 военные сообщили о движении групп ударных БпЛА в Днепропетровской области в южном направлении.

По состоянию на 23:30 вражеские дроны двигались:

новые группы в Сумской области в юго-западном направлении;

в районе Днепра;

в Харьковской области в западном направлении;

По состоянию на 22:38 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (https://t.me/povitryanatrivogaaa)