UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни запустили "Шахеди", в кількох областях оголошено тривогу

Фото: росіяни атакують Україну дронами "Шахед" (ОК "Південь")
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 27 березня російські військові запустили ударні безпілотники "Шахед" з північного та східного напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

На даний момент одна група дронів рухається з Чернігівської у напрямку Київської області. Зокрема, БпЛА рухаються в Київську область через Київське море на захід.

Друга група безпілотників рухається з Сумської області в напрямку Полтавської області, курс південно-західний.

Також ЗМІ повідомляють про рух БпЛА "Shahed-136/131" зі сторони Бєлгородської області у напрямку Харкова.

Станом на 2:00, повітряну тривогу оголошено в наступних областях:

Нагадаємо, в ніч на 26 березня Росія випустила по Україні 12 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили усі ворожі безпілотники.

У Харкові вночі пролунали п'ять вибухів. Один з безпілотників влучив у землю біля нежилої будівлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони