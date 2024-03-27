Росіяни запустили "Шахеди", в кількох областях оголошено тривогу

На даний момент одна група дронів рухається з Чернігівської у напрямку Київської області. Зокрема, БпЛА рухаються в Київську область через Київське море на захід.

Друга група безпілотників рухається з Сумської області в напрямку Полтавської області, курс південно-західний.

Також ЗМІ повідомляють про рух БпЛА "Shahed-136/131" зі сторони Бєлгородської області у напрямку Харкова.

Станом на 2:00, повітряну тривогу оголошено в наступних областях: