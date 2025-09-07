Росіяни запустили нову хвилю ракет: у Кривому Розі пролунали вибухи

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, що це вже не перший обстріл Кривого Рогу за сьогоднішню ніч. Ворог цієї ночі запускав по місту дрони та балістичні ракети.

Вілкул інформував, що влучання були в трьох локаціях. Серед них: об'єкти транспортної та міської інфраструктури, а також приватний сектор. За словами глави Ради оборони міста, на всіх об'єктах розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Також Вілкул додав, що весь міський транспорт вийшов на лінію, але є певні нюанси.

"На проміжку від 95-го до Космонавтів через пошкодження лінії поки що не працюють тролейбуси. Комунальні автобуси зупинятимуться на кожній зупинці. Струм на швидкісному відновлено. Працюємо", - уточнив він.