Россияне запустили новую волну ракет: в Кривом Роге прогремели взрывы

Обстрел Кривого Рога

Напомним, что это уже не первый обстрел Кривого Рога за сегодняшнюю ночь. Враг этой ночью запускал по городу дроны и баллистические ракеты.

Вилкул информировал, что попадания были в трех локациях. Среди них: объекты транспортной и городской инфраструктуры, а также частный сектор. По словам главы Совета обороны города, на всех объектах начата аварийно-спасательная операция.

Также Вилкул добавил, что весь городской транспорт вышел на линию, но есть определенные нюансы.

"На промежутке от 95-го до Космонавтов из-за повреждения линии пока не работают троллейбусы. Коммунальные автобусы будут останавливаться на каждой остановке. Ток на скоростном восстановлен. Работаем", - уточнил он.