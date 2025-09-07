Росіяни запустили нову хвилю ракет: у Кривому Розі пролунали вибухи

Зранку, 7 вересня, росіяни запустили по Україні нову хвилю ракет. Після цього у Кривому Розі пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Зазначимо, що починаючи з 05:56 Повітряні сили ЗСУ почали фіксувати у повітряному просторі крилаті ракети. Через невеликий проміжок часу ракетна небезпека біла вже для всієї України. Відповідно тривога теж була у всіх областях. Однак наразі вже почалися відбої.

"Нова хвиля атаки на місто. Тепер крилаті ракети. Вибухи. Бережіть себе та своїх близьких, є ще ракети у повітрі", - написав він.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, що це вже не перший обстріл Кривого Рогу за сьогоднішню ніч. Ворог цієї ночі запускав по місту дрони та балістичні ракети.

Вілкул інформував, що влучання були в трьох локаціях. Серед них: об'єкти транспортної та міської інфраструктури, а також приватний сектор. За словами глави Ради оборони міста, на всіх об'єктах розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Також Вілкул додав, що весь міський транспорт вийшов на лінію, але є певні нюанси.

"На проміжку від 95-го до Космонавтів через пошкодження лінії поки що не працюють тролейбуси. Комунальні автобуси зупинятимуться на кожній зупинці. Струм на швидкісному відновлено. Працюємо", - уточнив він.