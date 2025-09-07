Россияне запустили новую волну ракет: в Кривом Роге прогремели взрывы

Утром, 7 сентября, россияне запустили по Украине новую волну ракет. После этого в Кривом Роге прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны города Александра Вилкула.

Отметим, что начиная с 05:56 Воздушные силы ВСУ начали фиксировать в воздушном пространстве крылатые ракеты. Через небольшой промежуток времени ракетная опасность бела уже для всей Украины. Соответственно тревога тоже была во всех областях. Однако сейчас уже начались отбои.

"Новая волна атаки на город. Теперь крылатые ракеты. Взрывы. Берегите себя и своих близких, есть еще ракеты в воздухе", - написал он.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, что это уже не первый обстрел Кривого Рога за сегодняшнюю ночь. Враг этой ночью запускал по городу дроны и баллистические ракеты.

Вилкул информировал, что попадания были в трех локациях. Среди них: объекты транспортной и городской инфраструктуры, а также частный сектор. По словам главы Совета обороны города, на всех объектах начата аварийно-спасательная операция.

Также Вилкул добавил, что весь городской транспорт вышел на линию, но есть определенные нюансы.

"На промежутке от 95-го до Космонавтов из-за повреждения линии пока не работают троллейбусы. Коммунальные автобусы будут останавливаться на каждой остановке. Ток на скоростном восстановлен. Работаем", - уточнил он.