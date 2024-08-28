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Росіяни запустили в напрямку України ударні дрони: де оголошено тривогу

Фото: держава-агресор знову масштабно атакує Україну "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія РФ знову атакує Україну ударними дронами. В низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько 23:00 військові повідомили про рух БпЛА типу "Шахед" на півночі Сумської області в західному напрямку.

О 23:29 дрони були виявлені на півночі Чернігівської області, рухаються у південно-західному напрямку.

Також безпілотники виявили у Сумській області курсом на Полтавську область.

Крім того, об'єкти рухаються в Миколаївській області у північно-західному напрямку.

Також БпЛА рухаються з Херсонської області курсом на північ.

З Донеччини ударні дрони рухаються в напрямку Дніпропетровської області.

Моніторингові пабліки повідомляють, що зараз над Україною кружляють від 15 до 20 "Шахедів".

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Безпілотники виявлені на півдні Чернігівської області курсом на Київську область.

Також дрони виявлені у Сумській області, рухаються південно-західним курсом.

Крім того, БпЛА у Миколаївській області в північно-західному напрямку.

Безпілотники з Херсонської області рухаються курсом на Миколаївську область.

Дрони на півдні Харківської області рухаються північно-західним курсом.

Також БпЛА рухаються курсом на Кривий Ріг.

Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:

Обстріли України

Ввечері 28 серпня у Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами.

В ніч на 26 серпня відбувся один із наймасштабніших обстрілів України з початку повномасштабного вторгнення. Впродовж ночі росіяни випустили 127 ракет і 109 дронів. Сили ППО збили більшість цілей.

Наступного дня - 27 серпня, - росіяни атакували Україну 81 "Шахедами" та 10 ракетами різного типу. Військові знищили 60 дронів і 5 ракет.

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