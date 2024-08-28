Росіяни запустили в напрямку України ударні дрони: де оголошено тривогу

Обстріли України

Ввечері 28 серпня у Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами.

В ніч на 26 серпня відбувся один із наймасштабніших обстрілів України з початку повномасштабного вторгнення. Впродовж ночі росіяни випустили 127 ракет і 109 дронів. Сили ППО збили більшість цілей.

Наступного дня - 27 серпня, - росіяни атакували Україну 81 "Шахедами" та 10 ракетами різного типу. Військові знищили 60 дронів і 5 ракет.

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