Россияне запустили в направлении Украины ударные дроны: где объявлена тревога

Армия РФ снова атакует Украину ударными дронами. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Около 23:00 военные сообщили о движении БпЛА типа "Шахед" на севере Сумской области в западном направлении.
В 23:29 дроны были обнаружены на севере Черниговской области, двигаются в юго-западном направлении.
Также беспилотники обнаружили в Сумской области курсом на Полтавскую область.
Кроме того, объекты движутся в Николаевской области в северо-западном направлении.
Также БпЛА движутся из Херсонской области курсом на север.
Из Донецкой области ударные дроны движутся в направлении Днепропетровской области.
Мониторинговые паблики сообщают, что сейчас над Украиной кружат от 15 до 20 "Шахедов".
Обновлено 0:02
Беспилотники обнаружены на юге Черниговской области курсом на Киевскую область.
Также дроны обнаружены в Сумской области, движутся юго-западным курсом.
Кроме того, БпЛА в Николаевской области в северо-западном направлении.
Беспилотники из Херсонской области движутся курсом на Николаевскую область.
Дроны на юге Харьковской области движутся северо-западным курсом.
Также БпЛА движутся курсом на Кривой Рог.
Обновлено 0:45
Дроны направляются из Черниговской на Киевскую область, направление - Бориспольский район.
Также БпЛА из Сумской летят на Черниговскую, Полтавскую и Харьковскую области.
Кроме того, беспилотники из Полтавской области направляются курсом на Черкасскую.
БпЛА из Херсонской области направляются в северо-западном направлении.
Также дроны из Донецкой области летят в направлении Днепропетровской области.
Кроме того, БпЛа из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.
БпЛА в Харьковской области направляются курсом на юг.
Мониторинговые паблики сообщают, что сейчас в небе Украины около 50 "Шахедов".
По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Вечером 28 августа в Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы ударов баллистическими ракетами.
В ночь на 26 августа состоялся один из самых масштабных обстрелов Украины с начала полномасштабного вторжения. В течение ночи россияне выпустили 127 ракет и 109 дронов. Силы ПВО сбили большинство целей.
На следующий день - 27 августа, - россияне атаковали Украину 81 "Шахедами" и 10 ракетами различного типа. Военные уничтожили 60 дронов и 5 ракет.
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