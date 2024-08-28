Россияне запустили в направлении Украины ударные дроны: где объявлена тревога

Около 23:00 военные сообщили о движении БпЛА типа "Шахед" на севере Сумской области в западном направлении.

В 23:29 дроны были обнаружены на севере Черниговской области, двигаются в юго-западном направлении.

Также беспилотники обнаружили в Сумской области курсом на Полтавскую область.

Кроме того, объекты движутся в Николаевской области в северо-западном направлении.

Также БпЛА движутся из Херсонской области курсом на север.

Из Донецкой области ударные дроны движутся в направлении Днепропетровской области.

Мониторинговые паблики сообщают, что сейчас над Украиной кружат от 15 до 20 "Шахедов".

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Беспилотники обнаружены на юге Черниговской области курсом на Киевскую область.

Также дроны обнаружены в Сумской области, движутся юго-западным курсом.

Кроме того, БпЛА в Николаевской области в северо-западном направлении.

Беспилотники из Херсонской области движутся курсом на Николаевскую область.

Дроны на юге Харьковской области движутся северо-западным курсом.

Также БпЛА движутся курсом на Кривой Рог.

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Дроны направляются из Черниговской на Киевскую область, направление - Бориспольский район.

Также БпЛА из Сумской летят на Черниговскую, Полтавскую и Харьковскую области.

Кроме того, беспилотники из Полтавской области направляются курсом на Черкасскую.

БпЛА из Херсонской области направляются в северо-западном направлении.

Также дроны из Донецкой области летят в направлении Днепропетровской области.

Кроме того, БпЛа из Кировоградской области курсом на Черкасскую область.

БпЛА в Харьковской области направляются курсом на юг.

Мониторинговые паблики сообщают, что сейчас в небе Украины около 50 "Шахедов".

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так: