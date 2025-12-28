Росіяни запустили майже 50 дронів по Україні: зафіксовані влучання

Загалом з 18:00 27 грудня противник випустив 48 БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів. Пуски здійснювалися з території РФ - з районів Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму - з напрямків Гвардійського та Чауди. Близько 30 дронів були "Шахедами".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 30 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 18 дронів на дев’яти локаціях. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

