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Росіяни запустили маніпуляцію про "негативний психологічний стан" ЗСУ під Бахмутом

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Бахмут, Середа 08 лютого 2023 04:46
Росіяни запустили маніпуляцію про "негативний психологічний стан" ЗСУ під Бахмутом Фото: росіяни запустили маніпуляцію про стан ЗСУ під Бахмутом (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У вівторок, 7 лютого, росіяни запустили низку маніпулятивних тез - одна з них про нібито "негативний психологічний стан" ЗСУ під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, окупанти розповсюджують інформацію, що нібито Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів президенту України Володимиру Зеленському про негативний психологічний стан ЗСУ під Бахмутом через нібито відмову Офісу президента відвести війська на вигідні позиції.

"Бійці вважають себе витратним матеріалом, який кидають на забій", - йдеться в маніпулятивних зверненнях росіян.

Крім цього, окупанти запустили вкид від французького політика Ф. Філіппо, який розказує про нібито розкрадання Києвом західних поставок.

Нагадаємо, що російські спецслужби знову готують чергову спецоперацію. Цього разу вона направлена на дискредитацію воєнно-політичного керівництва України.

Також у Британії почали розсилати фейкові листи для збору даних про українських біженців. Господарів просять повідомляти інформацію про українців, які у них живуть.

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