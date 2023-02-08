Россияне запустили манипуляцию о "негативном психологическом состоянии" ВСУ под Бахмутом

Во вторник, 7 февраля, россияне запустили ряд манипулятивных тезисов - один из них о якобы "негативном психологическом состоянии" ВСУ под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО .

Кроме этого, оккупанты запустили вброс от французского политика Ф. Филиппо, рассказывающего о якобы хищениях Киевом западных поставок.

"Бойцы считают себя расходным материалом, который бросают на убой", – говорится в манипулятивных обращениях россиян.

Так, оккупанты распространяют информацию, что якобы Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о негативном психологическом состоянии ВСУ под Бахмутом из-за якобы отказа Офиса президента отвести войска на выгодные позиции.

Напомним, что российские спецслужбы снова готовят очередную спецоперацию. В этот раз она направлена на дискредитацию военно-политического руководства Украины.

Также в Британии начали рассылать фейковые письма для сбора данных об украинских беженцах. Хозяев просят сообщать информацию об украинцах, живущих в них.

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