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Хвиля фейків. У ще одній країні розсилають фальшиві листи про українців

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Вівторок 07 лютого 2023 16:32
Хвиля фейків. У ще одній країні розсилають фальшиві листи про українців Фото: Українці в Британії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Британії почали розсилати фейкові листи для збору даних про українських біженців. Господарів просять повідомляти інформацію про українців, які у них живуть.

Влада заявила, що листи на урядових бланках є підробкою, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що у листі від 30 січня 2023 року, який отримують британці, використовується логотип Департаменту у справах громад та місцевого самоврядування Великої Британії (DLUHC) і стоїть нібито підпис його керівника Майкла Гоува.

Повідомлення адресоване приймаючим сім'ям – від них вимагається поділитися особистою інформацією про українських біженців. Нібито відповідно до запитів посольства України у Великій Британії одержувач повинен передати особисті дані будь-яких українських гостей чоловічої статі та старших 18 років.

У листі також зазначається, що біженцям необхідно відвідати посольство для уточнення персональних даних.

Хвиля фейків. У ще одній країні розсилають фальшиві листи про українцівФото: Фейкові листи розсилають приймаючим сім'ям (gettyimages.com)

У відповідь на це, в департаменті заявили, що лист є підробкою. Текст також містить орфографічні та граматичні помилки та неправильну електронну адресу.

"Нам відомо про фальшиві листи до господарів Homes for Ukraine, які поширюються в соціальних мережах. Це не з департаменту. Для отримання додаткової інформації про те, як ми зберігаємо та збираємо дані, відвідайте сайт", – зазначається у Twitter департаменту.

Крім орфографічних помилок, в листі вказано контактна електронна адреса, якої не існує.

Подібний сфабрикований лист також був розповсюджений у Литві та був спростований.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі попереджають про фейки РФ проти українців.

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