Росіяни запустили ІПСО у Нікополі через листівки про "наступ", - ЦПД

Ситуація в Нікополі

Нагадаємо, Нікополь та район щоденно потерпають від обстрілів російських військ з тимчасово окупованого протилежного берега Дніпра. Ворог регулярно використовує для атак на цивільну інфраструктуру важку артилерію та дрони-камікадзе.

Зокрема, лише вчора, 4 квітня, росіяни вдарили по ринку у Нікополі. Внаслідок атаки дронами загинули п'ятеро людей, ще понад 20 отримали поранення.

Також 31 березня окупанти атакували місто FPV-дроном, через що поранення отримали 11 людей, серед яких дитина у важкому стані.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок артилерійського обстрілу в місті було пошкоджено багатоквартирний будинок та газогін.