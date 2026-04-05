Россияне запустили ИПСО в Никополе листовками о "наступлении", - ЦПД

Ситуация в Никополе

Напомним, Никополь и район ежедневно страдают от обстрелов российских войск с временно оккупированного противоположного берега Днепра. Враг регулярно использует для атак на гражданскую инфраструктуру тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.

В частности, только вчера, 4 апреля, россияне ударили по рынку в Никополе. В результате атаки дронами погибли пять человек, еще более 20 получили ранения.

Также 31 марта оккупанты атаковали город FPV-дроном, из-за чего ранения получили 11 человек, среди которых ребенок в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали, что в результате артиллерийского обстрела в городе был поврежден многоквартирный дом и газопровод.