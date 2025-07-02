Росіяни запустили FPV-дрон по людях у Нікополі

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до ударів по території України. Найбільше страждають прикордонні області. Під час атак ворог застосовує ракети різних типів, безпілотні літальні апарати (БпЛА), артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи).

Безпілотники по Україні терористи запускають щоночі. Наприклад, у ніч на 2 липня, ворог атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області та 114-ма дронами.

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