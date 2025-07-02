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Россияне запустили FPV-дрон по людям в Никополе

Иллюстративное фото: россияне запустили FPV-дрон по людям в Никополе (Facebook-страница бывшего главы ГСЧС Сергея Крука)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы запустили FPV-дрон по людям в Никополе Днепропетровской области. В результате атаки четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

Среди пострадавших в результате атаки:

  • мужчина 65 лет - "тяжелый";
  • мужчины 44 и 49 лет;
  • 40-летняя женщина в состоянии средней тяжести.
 

Фото: россияне запустили FPV-дрон по людям в Никополе (Facebook-страница бывшего главы ГСЧС Сергея Крука)

Также были повреждены 2 автомобиля.

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к ударам по территории Украины. Больше всего страдают приграничные области. Во время атак враг применяет ракеты различных типов, беспилотные летательные аппараты (БпЛА), артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы).

Беспилотники по Украине террористы запускают каждую ночь. Например, в ночь на 2 июля, враг атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области и 114-ю дронами.

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Война в УкраинеДнепропетровская область