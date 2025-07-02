Россияне запустили FPV-дрон по людям в Никополе

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к ударам по территории Украины. Больше всего страдают приграничные области. Во время атак враг применяет ракеты различных типов, беспилотные летательные аппараты (БпЛА), артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы).

Беспилотники по Украине террористы запускают каждую ночь. Например, в ночь на 2 июля, враг атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области и 114-ю дронами.

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