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У Запоріжжі російські дрони знищили відділення "Нової пошти" (фото)

Запоріжжя, Середа 18 червня 2025 09:33
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У Запоріжжі російські дрони знищили відділення "Нової пошти" (фото) Фото: через дронову атаку знищено поштове відділення у Запоріжжі (t.me/novapostcorp)
Автор: Ірина Глухова

Росія у ніч на 18 червня масовано атакувала "Шахедами" Запоріжжя. Ударом було знищено відділення "Нової пошти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

У компанії зазначили, що ніхто з працівників не постраждав, а пожежу, яка виникла після влучання російського безпілотника, вдалося оперативно ліквідувати.

"Нова пошта" вже звʼязується з клієнтами, чиї відправлення були у відділенні", - йдеться у заяві.

Для забезпечення обслуговування компанія анонсувала відкриття мобільного відділення неподалік зруйнованої локації найближчим часом.

Атаки на Запоріжжя

Нагадаємо, росіяни завдали удару по Запоріжжю, застосувавши 13 ударних безпілотників. Унаслідок атаки виникли масштабні пожежі та серйозні пошкодження об'єктів інфраструктури.

За даними рятувальників, обійшлося без постраждалих.

Найбільші загоряння сталися на території промислових об'єктів: вогонь охопив три виробничі будівлі загальною площею 800 квадратних метрів, а також 47 автомобілів, що перебували на відкритому майданчику.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, розібрали пошкоджені конструкції та провели їхню проливку.

У ніч проти 17 червня Росія теж била по Запоріжжю, пошкодивши багатоповерхівку і гуртожиток.

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