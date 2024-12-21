Росіяни запустили 113 дронів та ракету по Україні. Скільки збила ППО

Наслідки атаки РФ по Україні

У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто.

Зокрема, ввечері 20 грудня росіяни дронами атакували Запоріжжя. Через обстріл областного центру поранення отримали четверо людей - 12-річний хлопчик та три жінки.

Крім того, пізно ввечері, 20 грудня, російські окупанти влучили дроном по багатоповерхівці у Харкові. Наразі відомо про 6 постраждалих, серед них одна дитина.

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