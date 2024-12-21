Россияне запустили 113 дронов и ракету по Украине. Сколько сбила ПВО

Последствия атаки РФ по Украине

В Запорожской и Харьковской областях сбитые ударные БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, имущество и авто.

В частности, вечером 20 декабря россияне дронами атаковали Запорожье. Из-за обстрела областного центра ранения получили четыре человека - 12-летний мальчик и три женщины.

Кроме того, поздно вечером, 20 декабря, российские оккупанты попали дроном по многоэтажке в Харькове. Сейчас известно о 6 пострадавших, среди них один ребенок.

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