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Росіяни запускали "Шахеди" з Брянської області. Повітряні сили розповіли деталі атаки

Фото: росіяни вночі запускали "Шахеди" з Брянської області (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Цієї ночі російські війська атакували Україну 21 дроном "Шахед", з яких 16 було збито українськими силами ППО. Противник запускав БПЛА з півночі - Брянська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 22 березня 2023 року близько 23:30 російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed- 136/131. Загалом зафіксовано пуски 21 ворожого БПЛА з північного напрямку (Брянська область РФ)", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що силами та засобами Повітряних Сил ЗСУ та інших складових Сил оборони України було знищено 16 із 21 ударних БПЛА, переважно в зоні відповідальності повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні вночі РФ вночі атакувала Україну іранськими "Шахедами". Внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт інфраструктури в Житомирській області.

Додамо, також під час атаки дронами в Київській області було пошкоджено цивільний об'єкт, почалася пожежа. Троє людей загинули, 7 людей отримали поранення.

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