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Россияне запускали "Шахеды" из Брянской области. Воздушные силы рассказали детали атаки

Фото: россияне ночью запускали "Шахеды" из Брянской области (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Этой ночью российские войска атаковали Украину 21 дроном "Шахед", из которых 16 были сбиты украинскими силами ПВО. Противник запускал БПЛА с севера - Брянская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 22 марта 2023 года около 23:30 российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed-136/131. В целом зафиксированы пуски 21 вражеского БПЛА с северного направления (Брянская область РФ)", - говорится в сообщении.

Указано, что силами и средствами Воздушных Сил ВСУ и других составляющих сил обороны Украины было уничтожено 16 из 21 ударных БПЛА, преимущественно в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВСУ.

Напомним, сегодня ночью РФ ночью атаковала Украину иранскими "Шахедами". В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры в Житомирской области.

Добавим, также во время атаки дронами в Киевской области был поврежден гражданский объект, начался пожар. Три человека погибли, 7 человек получили ранения.

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дрониВооруженные силы УкраиныПВОВоздушные силы УкраиныБрянская область