Росіяни запрошували на "побачення": у Львові СБУ запобігла терактам щодо військових

Служба безпеки України та поліція запобігли двом терактам, які російські спецслужби намагалися здійснити у Львові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Щоб заманити військових на місце запланованого теракту, ворог використав тактику "запрошення на побачення". Для цього росіяни створили фейкові жіночі акаунти в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними "цілями".
Згодом двоє воїнів Сил оборони отримали "запрошення" зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки.
Кіберфахівці СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували СВП і убезпечили українських захисників, яких ворог збирався підірвати.
Нагадаємо, що влітку цього року в Києві контррозвідка СБУ запобігла аналогічному вбивству воїна Національної гвардії України. Тоді росіяни намагалися підірвати військового за допомогою вибухівки, захованої у скутері.
У ході розслідування було затримано 19-річного киянина, який закладав вибухівку у транспортний засіб.
Також у Львові співробітники СБУ спільно з Нацполіцією попередили масштабний теракт, організований неповнолітніми за завданням російських спецслужб. Двоє підлітків заклали саморобний вибуховий пристрій під автомобіль українського військового, однак правоохоронці встигли знешкодити небезпеку до того, як вона могла завдати шкоди.