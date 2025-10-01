Росіяни запрошували на "побачення": у Львові СБУ запобігла терактам щодо військових

Щоб заманити військових на місце запланованого теракту, ворог використав тактику "запрошення на побачення". Для цього росіяни створили фейкові жіночі акаунти в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними "цілями".

Згодом двоє воїнів Сил оборони отримали "запрошення" зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували СВП і убезпечили українських захисників, яких ворог збирався підірвати.