Россияне приглашали на "свидание": во Львове СБУ предотвратила теракты в отношении военных

Чтобы заманить военных на место запланированного теракта, враг использовал тактику "приглашения на свидание". Для этого россияне создали фейковые женские аккаунты в популярной соцсети, от имени которых познакомились с потенциальными "целями".

Впоследствии двое воинов Сил обороны получили "приглашение" встретиться на локациях, где были заложены взрывчатки.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел, нейтрализовали СВП и обезопасили украинских защитников, которых враг собирался взорвать.