Росіяни в Запорізькій області "експериментують" над дітьми. В ОВА розповіли деталі

За його словами, на росіяни створили "інноваційно-освітню територію" в Запорізькій області.

Мілітаризм

Федоров уточнив, що окупанти створюють мілітарні табори на узбережжі Азовського моря. Там дітей навчатимуть військових дисциплін і управління дронами, а також майбутніх пропагандистів.

"Молодіжні організації всі або мілітарні, як "Юнармія", де готують дітей для Міноборони РФ, або політичні, як "рух перших", який вирощує партійних функціонерів", - написав Федоров.

Пропаганда

Також очільник області уточнив, що школи на тимчасово окупованих територіях уже давно перетворилися на центри пропаганди і підготовки до війни.

Росіяни самі наголошують, що саме на захоплених територіях є потреба в "новому рівні освіти", тобто у знищенні ідентичності юних українців, і цей досвід планують використовувати по всіх окупованих територіях.

Життя в окупації

Російські загарбники вже почали погрожувати жителям тимчасово окупованих територій за відмову голосувати на так званих "виборах" диктатора Володимира Путіна.

Також на тимчасово окупованих територіях росіяни відкривають так звані "молодіжні центри" з метою промивання мізків неповнолітнім.

Президент Володимир Зеленський нещодавно сказав, що наразі 26% території України перебувають під російською окупацією.