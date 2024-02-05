Зеленський розповів, скільки території України наразі перебуває в окупації

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai1.

"Після двох років важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% національної території все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не може значно просунутися. Ми їх зупинили", - заявив він.

При цьому президент додав, що Україні вдалося об’єднати світових лідерів, тому українці не одні.

"Сьогодні країна знає, що таке війна, на жаль, багато сімей втратили близьких, є поранені і багато на фронті, але ми не одні, нам вдалося об’єднати світових лідерів",- сказав він.

Зеленський розповів, що перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну були дуже різними.

"Перші дні війни були дуже різними, люди були дуже налякані. Спочатку був великий хаос, несподіване вторгнення, вночі напади на міста. Люди були шоковані. Тепер все по-іншому, ми почали захищати нашу землю та родини. У нас не було альтернативи", - заявив він.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові відбили 44 атаки противника на Авдіївському напрямку та утримували позиції та відбивали штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Сили оборони вдарили по пʼяти районах зосередження особового складу противника.

За інформацією Інституту вивчення війни, російські війська просунулися на п'ять-сім кілометрів ближче до Часового Яру за невстановлений період часу, нещодавно просунулися вздовж на схід від Авдіївки. Також нещодавно трохи просунулися на північний захід від Мар'їнки.

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