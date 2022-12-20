Росіяни замінували мости, траси та всі лісосмуги у Луганській області, - Гайдай

"Більшість оборонних робіт проводиться в районі Старобільська, тому що все, що йде по лінії фронту, вони (росіяни - ред.) попідривали, зокрема невеличкі мости, замінували великі мости, траси, всі лісосмуги повністю перекопані - вони заміновані, або там вириті своєрідні нори, в яких вони ховаються", - сказав він.

Гайдай зазначив, що українським бійцям складно проходити усі укріплені ділянки, тому кожен метр в Луганській області дається дуже важко, але захисники все одно просуваються вперед.

Він повідомив, що загарбники заміновували територію Луганської області вручну та дистанційно. Так, вони використовують сучасні пластикові міни, на які не реагує металошукач.

Гайдай також розказав, що російські командири кидають вперед свої підрозділи, якщо навіть попереду мінне поле, після чого по них вже можуть йти наступні підрозділи.

У свою чергу українські бійці так не роблять, адже для них важливе життя кожного солдата.

За словами Гайдая, росіяни намагаються робити невеликі контрнаступи, але всі вони неуспішні. Зокрема, вони намагаються йти з боку Діброви та Стельмахівки. До того ж, загарбники постійно обстрілюють з важкої артилерії деокуповані села, зокрема Макіївку та Невське.

При цьому ЗСУ закріпилися в напрямку Білогорівки. Гайдай прогнозує, що через низьку температуру та примерзлу землю найближчим часом в Луганській області активізуються бойові дії.