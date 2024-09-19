Росіяни замінували дамби у Бєлгородській області, - ОТУ "Харків"

Російські війська замінували дамби у Бєлгородській області, Ймовірно, вони готують провокації, що надалі звинуватити Україну в екологічних та гуманітарних наслідках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталія Саранцева.

За його словами, росіяни не лише активно будують оборонні фортифікації навколо Бєлгорода, а й активно мінують гідроспоруди загального та спеціального призначення.

"Це можна розцінити як "закладку" на майбутнє. Якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України, а можна припустити й те, що РФ готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб надалі звинуватити Україну в екологічних та гуманітарних наслідках", - зазначив Саранцев.

Речник додав, що подібні дії можуть бути використані для мобілізації населення та відволікання уваги від внутрішніх проблем та уточнив, що підрив дамб може призвести до масштабних повеней, затоплення населених пунктів та екологічної катастрофи.