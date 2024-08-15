ua en ru
Чт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія вирішила перекинути додаткові сили для захисту Бєлгородської області

Четвер 15 серпня 2024 16:34
UA EN RU
Росія вирішила перекинути додаткові сили для захисту Бєлгородської області Фото: Андрій Бєлоусов, міністр оборони РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія хоче зміцнити захист Бєлгородської області на тлі провалу оборони Курської області. У регіон перекинуть додаткові сили та засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Росії.

Як зазначили у відомстві країни-агресора, міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов провів нараду щодо "забезпечення безпеки населення та об'єктів інфраструктури" у Курській, Брянській та Бєлгородській областях.

Чиновник розповів, що планується заслухати план, який підготував Генштаб ЗС РФ.

"Йдеться насамперед про підвищення ефективності системи управління військами... А також про виділення додаткових сил і засобів, які будуть спрямовані на виконання основних завдань", - заявив Білоусов.

Він пообіцяв, що "особисто контролюватиме" виконання плану військового командування РФ.

Бої у Курській області

Нагадаємо, минулого тижня українські захисники "прорвали" кордон та зайшли на територію Курської області. У перші ж дні їм удалося досягти успіхів - взяти під свій контроль кілька населених пунктів.

Станом на сьогодні, 15 серпня, як заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські захисники контролюють 82 населені пункти.

Також вони взяли в полон велику кількість російських солдатів, які абсолютно не готові до такого "прориву" кордону.

На цьому фоні влада Бєлгородської області сьогодні, 15 серпня, вирішила запровадити режим надзвичайної ситуації в регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Бєлгородська область Війна в Україні
NEWS
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
DAILY
Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції