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Россияне заминировали дамбы в Белгородской области, - ОТГ "Харьков"

Четверг 19 сентября 2024 16:37
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Россияне заминировали дамбы в Белгородской области, - ОТГ "Харьков" Фото: россияне заминировали дамбы в Белгородской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска заминировали дамбы в Белгородской области, Вероятно, они готовят провокации, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталия Саранцева.

По его словам, россияне не только активно строят оборонительные фортификации вокруг Белгорода, но и активно проходят гидросооружения общего и специального назначения.

"Это можно расценить как "закладку" на будущее. Если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы, чтобы затормозить продвижение сил обороны Украины, а можно предположить и то, что РФ готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях", - отметил Саранцев.

Спикер добавил, что подобные действия могут быть использованы для мобилизации населения и отвлечения внимания от внутренних проблем и уточнил, что подрыв дамб может привести к масштабным наводнениям, затоплению населенных пунктов и экологической катастрофе.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия хочет укрепить защиту Белгородской области на фоне провала обороны Курской области.

В частности, россияне опрокидывают свои резервы в Белгородскую область. Этих солдат могут задействовать в дальнейших штурмах.

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