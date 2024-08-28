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Росіяни перекидають частину резервів у Бєлгородську область: у ЗСУ назвали цілі

Середа 28 серпня 2024 19:05
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Росіяни перекидають частину резервів у Бєлгородську область: у ЗСУ назвали цілі Ілюстративне фото: росіяни перекидають частину резервів у Бєлгородську область (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни перекидають свої резерви в Бєлгородську область. Цих солдатів можуть застосовувати у подальших штурмах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.

Він підтвердив, що росіяни поповнюють особовий склад у Харківській області. Зокрема, вони проводять внутрішні ротації, а також проводять поповнення за рахунок резервів.

"Також у нас є інформація, що ворог заводить додатковий особовий склад з Ленінградської області до Бєлгородської області для того, щоб задіяти цих військових у подальших штурмових діях. За якими напрямками - ми повідомлятимемо окремо", - додав Саранцев.

До речі, кілька днів тому в мережі розповсюджували повідомлення про те, що українські воїни нібито спробували прорватися на територію Бєлгородської області. Офіційно такі чутки не підтверджували.

Що передувало

Нагадаємо, на півночі Харківської області вже кілька місяців продовжуються бойові дії. Вони там почалися після того, як росіяни перетнули кордон і спробували просунутися вглиб регіону.

У ворога не вдалося досягти значних успіхів - українські воїни змогли стабілізувати лінію бойового зіткнення і не дати росіянам підійти до Харкова на дистанцію дії артилерії.

Нині ж українські захисники продовжують операцію у Курській області. Як зазначав у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна співзасновник DeepState, військовий аналітик Роман Погорілий, росіяни можуть перекидати свої війська для оборони Курської області з Бєлгородської.

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