7-й корпус ДШВ продовжує оборонну операцію на Гуляйпільському напрямку.

Минулого тижня Сили оборони знищили та поранили близько 900 військовослужбовців РФ, що майже на 150 більше, ніж за попередній період, а також це рекордний показник за останні два місяці.

Через значні втрати на передових позиціях росіяни змушені перегруповувати сили, проводити ротації та замінювати підрозділи.

Зокрема, за наявною інформацією, через втрати відбувається заміна у складі 5-ї загальновійськової армії РФ: 57-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади на сили 60-ї окремої мотострілецької бригади.

Після поповнення особового складу ворог намагатиметься відновити інтенсивність штурмових дій.

Основною тактикою росіян залишається інфільтрація малими піхотними групами чисельністю від одного до п'яти військовослужбовців.

Водночас підрозділи у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ фіксують участь у штурмах не лише громадян РФ, а й іноземців. Зокрема, російське командування залучає до бойових дій на напрямку найманців із країн Африки та Азії.

Вербування проходить у класичний спосіб: іноземцю обіцяють цивільну роботу або безпечну контрактну службу.

З прибуттям у них вилучають документи та мобільні телефони, а після позбавлених зв'язку насильницькими методами відправляють на лінію бойового зіткнення.

Так, нещодавно на Гуляйпільському напрямку Сили оборони захопили у полон громадянина Республіки Індонезія, який діяв у складі 39-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.