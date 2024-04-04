Росіяни залишили військові частини в Рязані майже без ППО, - партизани

Вибухи у Рязані

У ніч на 13 березня в Рязані (Росія) безпілотники атакували нафтозавод. Очевидці повідомляють про пожежу. Також відомо про постраждалих.

До цього стало відомо, що на російському військовому полігоні в селі Дубровичі (Рязанська область) стався вибух.

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