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Під Рязанню на військовому полігоні РФ стався вибух: є загиблий і поранені

Дубровичі, Четвер 07 грудня 2023 15:39
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Під Рязанню на військовому полігоні РФ стався вибух: є загиблий і поранені Архивное фото: Під Рязанню на військовому полігоні РФ стався вибух (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитро Браславський

На російському військовому полігоні в селі Дубровичі (Рязанська область) стався вибух. Загинув один співробітник Росгвардії, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Слідче управління Слідчого комітету Росії по Рязанській області.

"7 грудня 2023 року до слідчого управління СК Росії по Рязанській області надійшла інформація про подію під час стрільб на полігоні в с. Дубровичі Рязанського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один співробітник регіонального управління Росгвардії загинув, двоє дістали поранення.

Слідчі та криміналісти слідчого управління виїхали на місце події для проведення невідкладних процесуальних дій. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Вибух на полігоні в Ростовській області

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що на полігоні в Ростовській області від вибуху загинуло 12 військових армії РФ. Вони розвели багаття з поруч розміщеними боєприпасами.

Близько 20 осіб із бригади морської піхоти розпалили багаття під час обідньої перерви поруч із блоками боєприпасів. Снаряд гранатомета РПГ-7 скотився в багаття і вибухнув.

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